Ibovespa avança e mira os 137 mil pontos com commoditeis, apesar de NY fraca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 11:51 Para compartilhar:

À espera de dados do mercado de trabalho dos EUA, o Ibovespa arrefeceu o ritmo de alta acompanhando as bolsas norte-americanas na manhã desta quarta-feira, 21. Antes, o principal indicador da B3 rompeu a marca dos 137 mil pontos, tida pela análise gráfica como o próximo objetivo de fechamento. Na máxima atingiu 137.039,54 pontos, em alta de 0,70%.

“Ainda reflete a possibilidade de corte dos juros nos Estados Unidos, juntamente com chance de alta da Selic, e isso faz com que o real ganhe credibilidade, atratividade. Quando somamos tudo isso, vemos essa mudança no cenário para Brasil”, diz Marlon Glaciano, planejador financeiro e especialista em finanças.

Apesar da moderação das bolsas norte-americanas, o Ibovespa avança amparado principalmente na elevação de 4,58% do minério de ferro em Dalian, na China, e de cerca de 0,40% do petróleo nesta manhã no exterior.

Outro ponto bem recebido é a retirada de um dispositivo que aumentava a cobrança do Imposto de Renda sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) no projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos, aprovada ontem no Senado. “Toda vez que se posiciona de maneira inteligente é bem visto, em teoria as empresas gastarão menos”, avalia Glaciano.

Nos Estados Unidos, o emprego aumentou 1,3%, para 153,6 milhões nos 12 meses até março de 2024, segundo revisão preliminar do Departamento do Trabalho do país, divulgada nesta quarta-feira.

A agenda é esvaziada no Brasil e no exterior, o que ainda pode dar espaço à volatilidade do Índice Bovespa. O foco no exterior, após a divulgação de empregos revisados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, fica agora na ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Na ocasião, as taxas foram mantidas mas agora o mercado dá como certo um recuo em setembro, resta saber a magnitude.

Neste sentido a ata do Fed pode ajudar a clarear, assim como relatos de que os números revistos do emprego dos EUA mostrem preliminarmente que o país criou até um milhão de vagas a menos em 12 meses finalizados em março.

Ontem, o principal indicador da B3 fechou com alta de 0,23%, aos 136.087,41 pontos. “O Ibovespa parece ter fixado acima dos 136 mil pontos, o que é bom, e com o quadro político melhor. Mas isso tem de continuar para que possa buscar os 140 mil pontos”, diz Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil.

Às 11h25, o Ibovespa tinha alta de 0,31%, aos 136.513,28 pontos, depois de avançar 0,70%, na máxima aos 137.039,54 pontos. Vale subia 1,91%, refletindo nos papéis do setor de metais. Petrobrás registrava valorização entre 0,605 (PN) e 0,41% (ON).