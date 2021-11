Ibovespa avança com balanços e aval externo; PEC dos Precatórios segue no radar

(Corrige nos DESTAQUES informação sobre PetroRio – exclui informação sobre oferta de ações, que foi da 3R Petroleum, não da PetroRio. Não altera cotações.)

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa retomava fôlego e avançava nesta sexta-feira, após renovar mínimas em quase um ano na véspera, com Bradesco entre os principais suportes após resultado trimestral, enquanto agentes financeiros continuam acompanhando desdobramentos relacionados à PEC dos Precatórios.

A melhora no pregão brasileiro era endossada pelo cenário externo, com dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos corroborando perspectivas positivas para a atividade econômica norte-americana no começo do quarto trimestre.

Às 11:39, o Ibovespa subia 1,13%, a 104.584,57 pontos. O volume financeiro somava 9,3 bilhões de reais.

Com tal desempenho, o Ibovespa caminha para um ganho semanal, de cerca de 1% até o momento, após duas semanas seguidas no vermelho.

Na véspera, o Ibovespa caiu mais de 2%, em parte por causa de incertezas sobre o desfecho de uma segunda votação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados, após aprovação apertada em primeiro turno do texto-base na Casa a madrugada de quinta-feira.

Nesta sexta-feira, no entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), garantiu que a PEC será aprovada em segundo turno na Casa. O projeto permitirá a criação de um programa social com pagamento previsto de 400 reais que terminará ao final de 2022, ano eleitoral.

“A pequena diferença de votos na votação do primeiro turno pode estar indicando que a aprovação em segundo turno está em risco. Nossa avaliação é que, se isto ocorrer, a reação dos investidores pode ser bastante positiva”, afirmou a equipe da Genial Investimentos em comentários a clientes.

“Seria a reconquista da credibilidade através do Congresso.”

Em Wall Stret, o S&P 500 avançava 0,7%, após o Departamento do Trabalho divulgar que foram criados 531 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, acima da previsão de economistas, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,6%, ante 4,8% em setembro.

DESTAQUES

– BRADESCO PN avançava 4,8%, na esteira do balanço, com lucro acima do esperado, além de melhora nas projeções para crédito e receita com tarifas em 2021. O presidente-executivo do banco também estimou crescimento de dois dígitos da carteira de crédito em 2022. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN cedia 2%.

– PETRORIO ON tinha alta de 6,3%.

– EMBRAER ON valorizava-se 2,35%, após reduzir o prejuízo no terceiro trimestre e observar “melhora significativa” em seu fluxo de caixa na comparação anual. A fabricante de aviões também revisou para cima sua projeção para o fluxo de caixa em 2021.







– MAGAZINE LUIZA ON subia 8,2%, em sessão de recuperação de ações relacionadas ao e-commerce, tendo de pano de fundo resultado do Mercado Livre, divulgado na véspera, com alta de quase 30% no volume de vendas sobe a métrica GMV. MERCADO LIVRE, que é negociada nos Estados Unidos, avançava 5,4%.

– PETROBRAS PN cedia 0,3%, apesar da alta do petróleo no exterior. Mais cedo a companhia divulgou que o Ministério da Economia informou à empresa que não há estudos para a privatização da petrolífera, após o presidente Jair Bolsonaro ter feito declarações sobre o tema.

– VALE ON caía 1,6%, em dia de baixa de ações de mineradoras e siderúrgicas na Ibovespa, na esteira da queda dos futuros do minério de ferro e do aço na China.

