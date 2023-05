Ibovespa avança com apoio de commodities e cena corporativa sob holofotes

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 10:53 Compartilhe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista começava a semana com viés positivo, favorecida pelo avanço de commodities, enquanto o noticiário corporativo destacava oferta pelo controle da Braskem e os resultados de Itaú Unibanco e BTG Pactual, além de novos ruídos envolvendo a privatização da Eletrobras.

Às 10:37, o Ibovespa subia 1,02 %, a 106.224,59 pontos. O volume financeiro somava 4,27 bilhões de reais.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, para 14 de junho, avançava 0,85%, a 107.510 pontos.

Análise técnica da equipe do Itaú BBA destacou que o pregão de sexta-feira colocou fim ao cenário negativo de curto prazo, impulsionando o Ibovespa para uma grande recuperação na semana e quebrando a resistência inicial dos 104.500 pontos.

“Esse movimento trouxe um alívio para o curto prazo e colocou as ações com viés positivo para os próximos dias”, afirmaram, destacando em relatório a clientes que o próximo objetivo — e o mais relevante — será superar os 108.300 pontos e iniciar uma tendência de alta para médio prazo.

DESTAQUES

– BRASKEM PNA disparava 15,53%, 27,45 reais, após a Novonor comunicar que recebeu uma proposta não vinculante envolvendo a participação de controle que detém na petroquímica, mas sem identificar os grupos responsáveis pela oferta recebida. Na sexta-feira, as ações da Braskem chegaram a disparar mais de 40% após notícias de que a petrolífera Adnoc, dos Emirados Árabes Unidos, estaria se unindo à gestora Apollo para fazer uma oferta pela petroquímica brasileira. A Novonor tem 50,1% do capital votante da Braskem e a Petrobras outros 47%.

– ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,12%, a 25,96 reais, após avançar mais de 2% no começo do dia, na esteira da alta de 14,6% no lucro líquido recorrente de primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para 8,435 bilhões de reais, em linha com as expectativas do mercado, em resultado marcado por controle de custos e inadimplência estável na comparação com o final do ano passado. Para a equipe da Guide Investimentos, o resultado do banco foi positivo. “O banco está conseguindo seguir um crescimento de carteira mais racional, aumentando exposição em segmentos menos arrojados, o que na nossa visão é uma estratégia assertiva neste cenário mais desafiador”, afirmou em relatório enviado a clientes.

– BTG PACTUAL UNIT avançava 0,84%, a 24,07 reais, perdendo fôlego após uma abertura mais forte, quando subiu 2,7%. O banco divulgou mais cedo lucro líquido ajustado de 2,26 bilhões de reais para o primeiro trimestre, em linha com as expectativas do mercado, com receitas totais avançando dois dígitos em uma base anual. O resultado representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para analistas do Citi, os resultados do primeiro trimestre falam bem do fluxo de receita diversificado do BTG e são um bom presságio para os comentários recentes da administração sobre a expansão do retorno sobre o patrimônio (ROE) para o ano.

– ELETROBRAS ON caía 2,06%, 33,26 reais. Na última sexta-feira, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) em ação direta de inconstitucionalidade que conceda à União um poder de voto na elétrica proporcional à sua participação na companhia. A ação, na prática, pede a vedação de parte da Lei de Desestatização da Eletrobras. A ação também foi subscrita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo comunicado da AGU. No sábado, Lula indicou que deve questionar novos pontos da privatização da Eletrobras. A empresa disse nesta segunda-feira que avaliará medidas para garantir “ambiente confiável”.

– PETROBRAS PN ganhava 1,63%, a 24,39 reais, em sessão com alta dos preços do petróleo no exterior. O contrato Brent avançava 2,56%, a 77,23 dólares o barril. A companhia também recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para retomar a produção de mais nove instalações no Polo Bahia Terra e colocou em operação a plataforma Anna Nery na Bacia de Campos. A Equinor também informou que decidiu com seus parceiros Repsol Sinopec e Petrobras investir cerca de 9 bilhões de dólares para desenvolver a descoberta de gás e condensado BM-C-33 no Brasil.

– VALE ON tinha elevação de 1,94%, a 70,38 reais, uma vez que os contratos futuros de minério de ferro mostraram forte recuperação nesta segunda-feira, com o índice de referência de Cingapura subindo acima de 100 dólares a tonelada impulsionado pelas esperanças de melhora na demanda por aço na China. Na Dalian Commodity Exchange da China, o contrato de referência encerrou as negociações diurnas com alta de 5%, a 721,50 iuanes (104,33 dólares) a tonelada.

– PRIO ON subia 1,84%, a 34,92 reais. A petrolífera disse nesta segunda-feita que não há tratativas, negociações ou acordo no presente momento para uma potencial compra de participação na Enauta. A declaração ocorre após uma nota do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, afirmar que a Prio estaria negociando a compra da participação do Bradesco e do Santander Brasil, cerca de 28% no total, na Enauta. Na última sexta-feira, os papéis da Enauta, que não estão no Ibovespa, dispararam mais de 16%. Nesta sessão, ENAUTA ON ganhava 1,79%, a 12,5 reais.

– INTER&CO BDR <INBR32.SA> cedia 0,91%, a 8,74 reais, após divulgar lucro líquido de 24,2 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 28,8 milhões de reais sofrido no mesmo período do ano passado. A companhia, uma combinação de banco digital com marketplace de produtos e serviços, apurou avanço de cerca de 23% na receita líquida de janeiro a março na comparação com primeiro trimestre de 2022, para 1 bilhão de reais.

– SLC AGRÍCOLA ON recuava 3,09%, a 41,06 reais, tendo no radar relatório de analistas do Bank of America rebaixando a recomendação das ações para “underperform” ante “neutra” e reduzindo o preço-alvo de 56 para 41 reais. “À medida que as condições climáticas passam de dois (fenômenos) La Niñas consecutivos para um forte El Niño, vemos riscos negativos…” Eles também veem redução do benefício de preços mais baixos de fertilizantes e produtos químicos agrícolas.





