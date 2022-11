Ibovespa avança com apoio de Vale, mas incerteza sobre equipe de Lula ainda pesa

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/11/2022 - 13:24 Compartilhe

Por Paula Arend laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa ensaiava melhora nesta terça-feira, amparado principalmente na alta da Vale, em sessão com noticiário corporativo intenso, bem como manutenção das dúvidas sobre a equipe ministerial do próximo governo.

Às 12:19, o Ibovespa subia 0,55%, a 115.975,28 pontos. Mais cedo, na mínima, chegou a cair 0,57%, a 114.687,75 pontos. Na máxima, alcançou 116.086,82 pontos. O volume financeiro somava 8,1 bilhões de reais.

A recuperação vem após o principal índice de referência do mercado acionário brasileiro recuar mais de 2% na segunda-feira, entre outras razões pela falta de definições sobre equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Victor Hugo Israel, especialista em renda variável da Blue3, a bolsa paulista tende a continuar volátil, em razão principalmente de expectativas relacionadas à transição de governo no país, no caso, a falta de anúncios sobre a equipe.

“Inexiste um trajeto ao menos traçado acerca dos nomes que comporão os principais ministérios para o próximo mandato presidencial”, afirmou Israel, destacando que isso adiciona incertezas, o que não é positivo para a bolsa.

Nesta terça-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a definição dos nomes que participarão da transição ocorrerá nesta semana, mas que Lula deixou claro que essas pessoas não necessariamente estarão no governo.

Investidores também acompanham a eleição de meio de mandato do Congresso dos Estados Unidos. Em Wall Street, o S&P 500 avançava 0,5%.

DESTAQUES

– VALE ON avançava 2,43%, a 73,62 reais, na esteira de nova alta dos preços do minério de ferro na China, com o contrato mais negociado na bolsa de Dalian atingindo uma máxima de duas semanas com esperanças de flexibilização de restrições relacionadas à Covid-19 no país asiático.

– CSN MINERAÇÃO ON subia 6,56%, a 3,9 reais, beneficiada pela alta do minério, mas também pelo anúncio de que distribuirá 1,76 bilhão de reais aos acionistas em dividendos intermediários e 681,75 milhões de reais em juros sobre capital próprio (JCP).

– CARREFOUR BRASIL ON ganhava 3,32%, a 18,96 reais, após anúncios pelo varejista sobre estudos para separar a unidade de ativos imobiliários, com venda de fatia minoritária, e expansão de abertura de lojas de atacarejo. O rival na área de atacarejo ASSAÍ ON perdia 1,9%.

– TIM ON caía 2,73%, a 13,2 reais, na sequência de lucro praticamente estável no terceiro trimestre, enquanto executivos da empresa de telefonia afirmaram que a companhia deve acelerar investimentos no quarto trimestre para cumprir meta do ano.

– ECORODOVIAS ON cedia 2,89%, a 5,36 reais, reduzindo as perdas que chegaram a superar 8% mais cedo no pior momento, após a administradora de concessões de infraestrutura reportar queda no lucro do terceiro trimestre, com declínio em margem operacional e aumento do endividamento.

– GRUPO SOMA ON subia 1,91%, a 14,4 reais, reagindo ao salto de 59,2% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre ano a ano. Executivos da varejista de moda, porém, afirmaram em teleconferência sobre o balanço que a falta de temperaturas mais alta deve prejudicar a coleção de verão da marca Hering.

– SULAMÉRICA UNIT avançava 1,86%, a 24,65 reais, tendo no radar recomendação pela Superintendência-Geral do Cade para a aprovação, sem restrições, da compra da seguradora pelo grupo de saúde Rede D’Or. QUALICORP, na qual a Rede D’Or também tem participação, subia 4,52%.

– PETROBRAS PN recuava 0,52%, a 27,01 reais, tendo já trocado de sinal mais de uma vez, enquanto segue vulnerável a especulações sobre os potenciais reflexos na petrolífera de controle estatal com a troca do governo a partir de 2023. No exterior, o Brent tinha variação negativa de 0,28%.

– BRADESCO PN caía 1,6%, a 18,46 reais, antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre, após o fechamento da bolsa. Projeções compiladas pela Refinitiv apontam lucro líquido de 6,76 bilhões de reais. BTG PACTUAL UNIT <BPAC11.SA>, que reportou lucro recorde mais cedo, cedia 1,6%, a 28,37 reais.

(Por Paula Arend Laier)

