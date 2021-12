Ibovespa avança após PIB e antes de votação da PEC dos Precatórios

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa avançava nos primeiros negócios nesta quinta-feira, enquanto o mercado aguardava a votação da PEC dos Precatórios no Senado e após o IBGE divulgar que o Produto Interno Bruto do país recuou 0,1% no terceiro trimestre, praticamente em linha com o esperado pelo mercado.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou para esta quinta-feira a votação da PEC em plenário, que inicialmente ocorreria na quarta, e anunciou que também será analisada a medida provisória do Auxílio Brasil.

Às 10:26, o Ibovespa mostrava alta de 1,49%, a 102.271 pontos, após renovar menor patamar de fechamento do ano na véspera. Notícias sobre a variante Ômicron também seguiam no radar dos investidores.

(Por Andre Romani)

