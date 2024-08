Ibovespa arrefece após renovar máxima histórica, mas segura 134 mil pontos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 18:16 Para compartilhar:

O rali da Bolsa brasileira perdeu ímpeto na segunda metade do pregão por uma “correção natural”, depois de ter conquistado nova máxima histórica intradia pouco antes das 13h. Contudo, o Ibovespa ainda assim subiu pelo 8º pregão consecutivo e graficamente está em tendência de alta, segurando-se no nível dos 134 mil pontos e praticamente zerando as perdas do ano de 2024.

Na máxima histórica obtida no início da tarde, o Ibovespa subiu 0,94%, aos 134.574,50 pontos. Assim, desbancou o recorde anterior de 134.391,67 pontos de 28 de dezembro de 2023.

Contudo, o índice perdeu parte do fôlego em um ajuste considerado pontual por analistas ouvidos pelo Broadcast. Assim, fechou aos 134.153,42 pontos, com avanço de 0,63% e 52,9% da carteira no positivo, perto da máxima histórica de fechamento (134.193,71 pontos) atingida em 27 de dezembro de 2023.

“A perda de fôlego é uma correção natural do índice, depois de ter capturado liquidez no recorde histórico. Mas o cenário altista continua, com a força dos comprados e após, graficamente, o Ibovespa ter tido um ‘ombro-cabeça-ombro invertido’, que acontece no final de uma tendência de queda”, afirma Robert Machado, Analista CNPI-T da CM Capital.

Segundo ele, a retomada do Ibovespa ainda decorre porque “o cenário de medo que se construiu no início da semana passada (de uma recessão nos Estados Unidos) não se confirmou, e a alta do petróleo também contribuiu muito”.

O dia também é de alta para as bolsas americanas, que inclusive subiram mais do que o próprio Ibovespa, após dados publicados pelos EUA apontarem para uma economia forte, com destaque para salto de 1% das vendas no varejo em julho, acima da expectativa. Nasdaq avançou mais de 2%, e S&P 500 e Dow Jones, mais de 1%.

O Ibovespa renovou máxima histórica nesta quarta-feira, mas o EWZ (principal fundo de índice, ETF, brasileiro em Nova York) não atinge um novo topo desde 20 de maio de 2008, quando no intradia chegou a US$ 100,57. No período, a divisa americana se valorizou 232,35%.

A maior parte das blue chips avançou, inclusive Vale inverteu o sinal negativo visto pela manhã e fechou com alta de 0,41%. Além disso, Petrobras subiu 1,54% (PN) e 1,02% (ON), apoiada na alta do petróleo. Entre os grandes bancos, Itaú PN liderou com alta de 1,59%, seguido por Bradesco ON (+1,27%) e PN (+1,00%).

O giro financeiro da Bolsa totalizou R$ 27,2 bilhões no dia. O Ibovespa acumula alta de 2,71% na semana, de 5,09% em agosto, e quase zera (-0,02%) as perdas do ano de 2024.