Ibovespa aponta recuperação na abertura após semana negativa, mas China preocupa

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria com viés positivo nesta segunda-feira, em meio a ajustes após uma semana negativa por ruídos políticos e preocupações sobre a condução política do novo governo, mas a alta era limitada pela por receios sobre potenciais desdobramentos com o aumento de casos de Covid-19 na China.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,28%, a 109.178,47 pontos.

Na sexta-feira, o Ibovespa caiu 0,76%, a 108.870,17 pontos, menor fechamento desde 29 de setembro, acumulando uma perda de 3% na semana, marcada principalmente pela repercussão da PEC da Transição e especulações sobre quem será o ministro da Fazenda do presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

(Por Paula Arend Laier)

