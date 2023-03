Ibovespa amplia queda com receios sobre regra fiscal

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/03/2023 - 15:28 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa acelerou as perdas e renovou mínimas da sessão na tarde desta segunda-feira, em meio a preocupações relacionadas ao novo arcabouço fiscal esperado para o país, descolando da melhora observada em outras praças acionárias no exterior após o acordo UBS/Credit Suisse e ação coordenada de bancos centrais.







Às 15:07, o Ibovespa caía 1,09%, a 100.871,03 pontos. No pior momento, chegou a 100.678,84 pontos – mínima intradia desde julho de 2022. Mais cedo, na máxima, alcançou 102.328,44 pontos. O volume financeiro somava 12,3 bilhões de reais.

Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltando a destacar que investimentos e avanços sociais não podem ser colocados como gastos e a defender usar bancos públicos para a oferta de crédito e o financiamento do desenvolvimento do país traziam desconforto em meio às discussões sobre a regra fiscal.

Em paralelo, nomes do PT voltaram a pressionar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, publicamente e nos bastidores, cobrando um texto flexível, que preveja até dose de expansionismo fiscal para estimular o crescimento econômico.

Mais cedo nesta segunda-feira Haddad afirmou que Lula orientou que os membros do governo façam reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado, líderes partidários e economistas de fora do mercado antes da apresentação oficial do arcabouço fiscal.

Ainda assim, o ministro afirmou que torcerá para que o texto seja apresentado ainda nesta semana, antes da viagem do presidente e ministros à China –Lula embarca dia 24.

No mercado, os receios estão atrelados aos riscos de prevalecer a visão da ala política, além de um potencial atraso na definição da nova âncora fiscal, que, segundo o vice-presidente, Geraldo Alckmin, terá como base a curva da dívida, o superávit e o controle de gasto.

No exterior, Wall Street tinha uma sessão positiva, com a aquisição do Credit Suisse pelo UBS apoiada por autoridades e a ação coordenada de bancos centrais trazendo algum alívio, enquanto agentes especulam sobre a decisão do Federal Reserve nesta semana, principalmente a chance de pausar a alta de juros.

Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em





Para ver as maiores altas do Ibovespa, clique em

(Por Paula Arend Laier)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias