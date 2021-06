Ibovespa alterna altas e baixas em manhã marcada por payroll fraco dos EUA

O Ibovespa abriu em baixa nesta sexta-feira e, logo depois, passou a alternar pequenas altas e recuos. O início do pregão é marcado por um duelo entre a força que pede um ajuste em queda aos preços nos mercados internacionais – que ficaram abertos ontem, enquanto a B3 ficou fechada por conta do feriado de Corpus Christi – e um ajuste em alta ao payroll mais fraco do que o previsto pelos analistas consultados pelo Projeções Broadcast. O petróleo em alta e a valorização dos índices acionários em Nova York apoiam a valorização da Bolsa brasileira.

Às 10h50, o Ibovespa subia 0,13% aos 129.767 pontos.

Na quarta-feira, o indicador havia fechado aos 129.601,44 pontos, em alta de 1,04%, completando quatro fechamentos em máxima histórica e seis pregões consecutivos com ganhos.

No horário citado, Dow Jones subia 0,40%. Nasdaq, +0,75%. Ontem, as bolsas americanas tiveram queda numa sessão de realização de lucros, após dados positivos sobre a economia como o ADP.

O payroll de maio mais fraco que o esperado justifica a melhora dos mercados acionários no exterior, onde os futuros de Nova York passaram a subir, influenciando imediata mas pontualmente o contrato para junho do Ibovespa no mercado futuro brasileiro. O índice futuro abriu em leve queda e exibiu alta logo depois do payroll. Segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, a economia americana teve geração líquida de 559 mil empregos em maio, aquém da mediana de previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 700 mil.

Do noticiário corporativo, três são os destaques. A Vale informou hoje que paralisou a circulação de trens no Ramal Fábrica Nova, da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), localizado no Complexo Mariana, em atendimento à notificação da Superintendência Regional do Trabalho de interdição das atividades em áreas próximas à barragem Xingu, da Mina Alegria. A medida terá impacto na produção local de 40,5 mil toneladas de finos de minério de ferro por dia.

Ontem, a BRF comunicou que a Marfrig comprou mais ações da companhia através de opções e da compra em leilões realizados em Bolsa. No agregado, a participação da produtora de carne bovina no capital da companhia pode chegar a 31,66%. Também ontem a CSN captou US $ 850 milhões em títulos de dívida (bonds) de 10 anos, oferecendo ao investidor retorno de 4,625%, disseram fontes. A demanda teria chegado a US$ 4,8 bilhões antes de a companhia revisar para baixo a taxa de retorno.

A Capital Economics elevou a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 3,00% para 4,50% este ano e, consequentemente, aumentou a aposta para a taxa Selic no fim de 2021 de 4,75% para 5,50%. A taxa está em 3,50% atualmente. “Nós mantemos a visão de que o Copom terminará o ciclo de aperto antes do que a maioria espera”, diz, em relatório.

Na terça-feira, dia 1º de junho, os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 1,858 bilhão na B3. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,63%, aos 128.267,05 pontos, e giro financeiro de R$ 43 bilhões.

