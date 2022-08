Ibovespa acompanha exterior negativo em semana de Jackson Hole

reuters 22/08/2022 - 12:26 Compartilhe

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa caía nesta segunda-feira, influenciado pelo recuo das bolsas no exterior, à medida que investidores temem potenciais impactos na economia global dos ciclos de alta de juros nos Estados Unidos e na zona do euro.

Vale e bancos pressionavam o índice, enquanto a ação da Americanas saltava, após anúncio da primeira troca de presidente-executivo pela companhia em 20 anos.

Às 12:25, o Ibovespa caía 0,83% o, a 110.572,91 pontos. Na mínima da sessão, o índice bateu em 109.858,38 pontos, enquanto na máxima chegou a 111.486,78. O volume financeiro era de 7,1 bilhões de reais.

O mercado aguarda discurso do chair do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, na sexta-feira, na conferência anual global de bancos centrais em Jackson Hole. Investidores devem ficar atentos a novas sinalizações de Powell sobre o ritmo de aperto monetário a ser adotado pelo Fed a partir de setembro.

Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperam uma alta de 0,5 ponto percentual em setembro, após dois aumentos em 0,75 ponto nas últimas reuniões.

Em Wall Street, o S&P 500 cedia 1,9% e o Nasdaq perdia 2,3%.

Pedro Galdi, analista da Mirae Asset Corretora, disse que o Ibovespa acompanha o mercado externo, destacando que o índice vem ainda de “altas representativas nas últimas semanas”.

O Ibovespa caiu 1,1% no acumulado da última semana, depois de marcar quatro semanas seguidas de alta, período em que foi impulsionado pela melhora nas perspectivas de juros no Brasil e nos EUA. No entanto, os temores de um aperto monetário mais intenso voltaram na semana passada, em meio à ata da última reunião do Fed e novos dados econômicos.

Na Europa, os índices operavam pressionados após a estatal russa de energia Gazprom dizer que vai suspender suprimento de gás natural ao continente por meio de seu principal duto por três dias no fim do mês. Temores sobre alta de juros na zona do euro também pesam sobre a confiança dos investidores.

Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro (PL) abre a rodada de entrevistas dos candidatos à Presidência ao Jornal Nacional, na TV Globo, nesta noite.

DESTAQUES

– AMERICANAS ON saltava 20,6% após a varejista anunciar que Sergio Rial, ex-presidente do Santander Brasil, assumirá a liderança da empresa a partir de 2023. Analistas do JPMorgan disseram que a notícia deve ser vista como positiva pelo mercado, dado o histórico de Rial em setores que enfrentam transformação digital e a maior relevância que a Ame, fintech da empresa, deve ganhar sob seu comando.

– VALE ON recuava 0,7%, na quarta baixa seguida, apesar do avanço dos contratos de minério de ferro na Ásia após a China cortar as taxas de juros de referência para apoiar a economia. Mas a recuperação dos preços da commodity deve durar pouco, já que as perspectivas de demanda seguem nebulosas.

– ITAÚ UNIBANCO PN perdia 1,5%, enquanto BRADESCO PN caía 1,2%, em dia negativo para os grandes bancos.

– PETROBRAS PN cedia 0,7%, diante de queda de mais de 3% dos preços do petróleo, com temores de que altas agressivas de juros nos EUA levem a uma desaceleração econômica global e impactem a demanda pela commodity. Na sexta-feira, os acionistas da estatal elegeram membros do conselho de administração e a empresa iniciou a fase não vinculante dos processos de venda de três refinarias.

– PETZ ON tinha queda de 4%, quinto recuo seguido, reduzindo o avanço no mês, que já chegou a 27,7% em seu melhor momento, a apenas 2,5%.

– TIM ON ganhava 1,5% e TELEFÔNICA BRASIL ON subia 1,4%, com papéis de telecomunicação entre as principais altas da sessão.

(Por Andre Romani)