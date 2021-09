Ibovespa acelera e toca 112 mil pontos com ações de commodities metálicas

O Ibovespa acelerou os ganhos, renovando máximas na manhã desta quinta-feira, indo de encontro aos 112 mil pontos, depois de iniciar o pregão com alta aos 111.117,04 pontos. No Ibovespa, a valorização tem como destaque ações ligadas ao setor de mineração e de siderurgia, após a commodity fechar em alta na China. Às 10h36, Vale ON subia 2,64% e CSN ON, 5,27%.

O exterior, com as bolsas norte-americanas subindo, também ajuda a compor o quadro tranquilo na B3. Apesar da valorização, o índice feche setembro e o terceiro trimestre em alta. Só em setembro, tem queda acumulada de 5,58% até as 11h05.

Segundo André Rolha, da Venice Investimentos, o ‘sell-off’ de terça-feira, quando as bolsas sofreram um tombo – o Ibovespa fechou em queda de 3,05% – de certa forma, abre espaço para recuperação nesta reta final do mês. “Isso aconteceu diante de temores inflacionários, principalmente por causa da crise energética, com investidores adotando postura defensiva. Porém, isso também significa oportunidades, com alguns papéis ficando atrativos, como as ligadas ao setor de commodities, e hoje minério subiu o que estaria correlacionado a sinais de aumento da demanda por causa do feriado chinês”, avalia.

Às 11 horas, o Ibovespa subia 0,95%, aos 112.157,70 pontos, ante máxima diária a 112.344,21 pontos.

“Mas temos de esperar para ver quais serão os sinais do Roberto Campos Neto presidente do BC do Brasil) e do Powell Jerome Powell, presidente do Fed”, completa André Rolha. Vale On subia 3,07% e CSN ON, 4,63%. Em Nova York, os ganhos eram moderados

Novas notícias envolvendo a Petrobras voltam a gerar certo incômodo, no sentido da analise de tentativa de ingerência política na empresa, ainda que a medida anunciada na quarta-feira seja para o setor de gás. Perto de 10h40, as ações da companhia cediam 0,71% (ON), PN caía 0,51%. Além disso, o petróleo cai acima de 1,5% no exterior.

A estatal anunciou o lançamento de um programa para subsidiar a compra de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social. A Petrobras argumenta que o plano se justifica pelos efeitos da pandemia da covid-19. Ao mesmo tempo, a Câmara aprovou a criação do “Desconto Gás”, um subsídio mensal pago pelo governo e destinado às famílias de baixa renda para a compra do produto.

Contudo, como avalia a MCM Consultores em relatório, até o momento, a política de preços da Petrobras parece preservada, pois as propostas se concentram em subsídios para o gás, num fundo de estabilização dos preços dos combustíveis com recursos do Tesouro e alterações da forma de cobrança do ICMS.

A alta das bolsas em Nova York reflete a expectativa de que o governo consiga fechar um acordo para aprovar o orçamento e evitar uma paralisação do governo. No entanto, o investidor ficará à espera da divulgação da última estimativa do PIB americano do segundo trimestre e de olho nas palavras do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, e da secretária do Tesouro do país, Janet Yellen, desta vez, na Câmara.

“Os mercados estão levemente em alta sem nenhum grande destaque, a não ser o minério, que parou de cair e chegou a bater alta de 10% futuro, sem motivos claros. É mais um alívio técnico dos contratos futuros. Saíram dados de PMI da China, que vieram mistos, sem fazer preço”, afirma Vitor Miziara, da Criteria Investimentos. No porto chinês de Qingdao, o minério fechou em elevação de 4,47%, a US$ 119,23 a tonelada.

Nos EUA, saíram dados que, no geral, mostraram recuperação da economia. O PIB anualizado cresceu 6,7% no segundo trimestre, ante previsão de 6,6%. O índice PCE teve alta de 6,5% no período, enquanto o núcleo do indicador avançou a 6,1% no período. Já os pedidos de auxílio-desemprego subiram 11 mil na semana, a 362 mil, ante projeção de 335 mil

No Brasil, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado mais cedo, destaca que o hiato do produto estimado continuou sua trajetória de fechamento ao longo de 2021, mas o Banco Central (BC) reconheceu que o ciclo de elevação da Selic desde março é um limitador para esse fechamento. O BC também atualizou as projeções para as principais variáveis econômicas.

Ao avaliar o RTI, a equipe de Macro & Estratégia do BTG Pactual digital espera que o Copom “promova mais três altas de 100bps, levando a Selic a 8,25% no final de 2021, e uma alta de 75bps e outra de 50bps em 2022, com a taxa atingindo 9,5% no final do ciclo de elevação”, cita em nota.







