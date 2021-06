Ibovespa abre estável com reforma tributária no radar

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria o último pregão da semana sem uma tendência clara, em meio a um quadro relativamente positivo nos mercados no exterior e tendo no radar entrega da proposta de reforma tributária do governo à Câmara dos Deputados.

Às 10:04, o Ibovespa operava estável, a 129.509,17 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

