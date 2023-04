Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 10:15 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa exibia leve avanço nos primeiros negócios desta quarta-feira, em meio a cenário mais positivo no exterior, com investidores digerindo o IPCA-15 de abril um pouco abaixo do esperado e resultados de empresas, incluindo Gol e Weg.







Às 10:12 (de Brasília), o Ibovespa subia 0,36%, a 103.595,70 pontos.

(Por André Romani)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias