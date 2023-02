Ibovespa abre em leve queda com tombo de Bradesco após balanço

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 10:50 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa caía nos primeiros negócios desta sexta-feira, com o foco voltado para a reação ao balanço do Bradesco, enquanto seguem preocupações de que o Banco Central possa ceder às pressões do governo.

As ações do segundo maior banco privado do país tombavam 7,46% na abertura após divulgação de resultados abaixo do esperado pelo mercado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está nos Estados Unidos, onde encontrará o presidente norte-americano, Joe Biden.





Às 10:11 (de Brasília), o Ibovespa caía 0,25%, a 107.742,98 pontos. O índice caminhava para fechar a semana em queda de 0,75%.

Na véspera, o Ibovespa .BVSP caiu 1,77%, a 108.008,05 pontos.

(Por André Romani)





