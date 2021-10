Ibovespa abre em alta, de olho em Wall Street

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice brasileiro de ações apontava valorização nos primeiros negócios desta sexta-feira, seguindo a tendência dos índices futuros de Wall Street e agora sem a referência dos mercados da China, que entram em feriado por uma semana.

Às 10:24, o Ibovespa mostrava alta de 0,73%, aos 111.794,31 pontos. Na véspera, o índice teve queda de 0,11%, marcando em setembro uma baixa de 6,57%, no terceiro mês consecutivo no vermelho.

Entre os assuntos do dia, os investidores devem reagir à aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos de projeto que estende o financiamento do governo até 3 de dezembro, evitando a paralisação das atividades governamentais do país.

Em nota a clientes, o Bradesco afirmou que a divulgação do índice de preços do PCE nos EUA pode também movimentar os negócios, pois serve de referência para a inflação na política monetária do país.

