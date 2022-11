Ibovespa abre com viés positivo endossado por exterior; PEC segue no radar

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 10:07 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria com viés positivo nesta terça-feira, referendado pelo cenário externo benigno, enquanto agentes financeiros acompanham o andamento no Congresso da PEC da Transição, que abre uma exceção à regra do teto de gastos por quatro anos para custear o Bolsa Família.

Também permanece o clima de expectativa em relação ao anúncio do ministro da Fazenda do novo governo, com a aposta de que o ex-ministro Fernando Haddad deve comandar a pasta ganhando mais força a cada dia no mercado. Ele irá acompanhar as reuniões do grupo de transição na área de Economia.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,11 %, a 108.898,04 pontos.

No mesmo horário, o futuro do Ibovespa mais curto, com vencimento em 14 de dezembro, avançava 0,64%, a 110.080 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

