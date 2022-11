Ibovespa abre com viés positivo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 10:06 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa abriu com viés positivo nesta segunda-feira, em sessão véspera de feriado no Brasil, com a agenda de balanços incluindo os números de Embraer e Cosan e investidores seguem atentos às discussões da PEC da Transição, que aumenta o espaço para gastos públicos em 2023.

Às 10:04, o Ibovespa subia 0,32%, a 112.611,18 pontos.

No mesmo horário, o futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de dezembro, avançava 1,07%, a 114.835 pontos.

Na última sexta-feira, o Ibovespa à vista fechou em alta de 2,26%, a 112.253,49 pontos, com forte avanço em ações de mineração e siderurgia, diante de perspectivas ligadas à China. Na semana, porém, acumulou uma queda de 5%, afetada por preocupações com o cenário fiscal do país.

(Por Paula Arend Laier)

