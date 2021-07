Ibovespa à vista recua com exterior desfavorável e receios com cena política

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuava nesta quinta-feira, trabalhando abaixo dos 125 mil pontos, em meio a um movimento de aversão a risco no exterior e manutenção do cenário político tenso no Brasil.

Às 10:18, o Ibovespa caía 1,69 %, a 124.867,56 pontos.

“O medo de que a variante Delta da Covid-19 cause novos lockdowns em muitos países faz com que investidores vendam ativos de risco”, disse o economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Newton Rosa, em comentário a clientes.

No exterior, os futuros acionários norte-americanos recuavam, assim como bolsas na Europa, depois de um fechamento negativo também em mercados na Ásia. Os preços do petróleo também mostravam queda.

Ao mesmo tempo, acrescentou Rosa, o ambiente político no país segue bastante tumultuado, com novos desenvolvimentos negativos para o governo na CPI da Covid e indicações de que o empresariado se opõe ao atual texto da reforma tributária.

O feriado na sexta-feira em São Paulo, que fechará a bolsa, corroborava o viés mais cauteloso, uma vez que os mercados externos funcionarão normalmente.

(Por Paula Arend Laier)

