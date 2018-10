Ibope/PI: Wellington Dias tem 53% dos votos; Dr. Pessoa, 22%; Luciano, 15%

O candidato à reeleição Wellington Dias (PT) permanece isolado na liderança das intenções de voto para o governo do Piauí, com 53% dos votos válidos, de acordo com pesquisa divulgada na noite desta sexta-feira, 5, pelo Ibope. Dias aparece à frente do Dr. Pessoa (SD), que tem 22% dos votos válidos, enquanto Luciano (PSDB) apresenta 15%.

Fábio Sérvio tem 3% dos votos válidos, enquanto Elmano O Vein Trabalhador (Podemos) pontua 2%. Ainda nesse cenário, Maria de Lourdes (PCO), Luciane Santos (PSTU), Professora Sueli (PSOL) e Valter Alencar (PSC) têm 1% dos votos válidos cada. Romualdo Sena (DC) não pontuou.

Considerando os votos totais, Wellington Dias tem 47% das intenções de voto, enquanto Dr. Pessoa apresenta 19% e Luciano, 13%. Fábio Sérvio pontua 3%, enquanto Elmano O Vein Trabalhador tem 2% dos votos. O Ibope informou, ainda, que Valter Alencar, Luciane Santos, Professora Sueli e Maria de Lourdes apresentam 1%. Romualdo Sena, por sua vez, não foi citado por nenhum entrevistado.

A margem de erro da pesquisa, encomendada pela TV Clube, é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 812 eleitores entre os dias 3 e 5 de outubro. O levantamento foi registrado no TSE sob o código BR?05238/2018 e no TER sob o código PI-00559/2018. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.