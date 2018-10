Ibope: no 2º turno, Bolsonaro tem 52% dos válidos e Haddad tem 48%

A um dia do primeiro turno da eleição presidencial, os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) continuam empatados tecnicamente na simulação de segundo turno, aponta pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada neste sábado, 6. Se a segunda etapa da disputa fosse hoje, o candidato do PSL teria 52% dos votos válidos e o petista ficaria com 48%.

O empate ocorre no limite da margem de erro, de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Na última pesquisa Ibope, divulgada no dia 3, também havia empate técnico, mas Haddad estava numericamente à frente, com 51% contra 49%.

Na pesquisa de hoje, a rejeição a Bolsonaro oscilou de 42% para 43%. A reprovação dos eleitores ao candidato petista, por outro lado, variou de 37% para 36%. Para levantar esse índice, o instituto pergunta aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum, critério levado em conta para um eventual segundo turno.

Líder nas pesquisas para o primeiro turno da disputa, Bolsonaro também empata tecnicamente com Ciro Gomes (PDT) na simulação de segundo turno. O presidenciável do PSL teria 48% dos votos válidos e o pedetista ficaria com 52% nessa hipótese. No último dia 3, o candidato do PDT tinha uma vantagem de 54% a 46%.

Se o segundo turno fosse disputado entre Bolsonaro e Geraldo Alckmin (PSDB), o capital reformado ficaria com 52% e Alckmin estaria com 48%. Contra Marina Silva (Rede), o candidato do PSL aparece com vantagem, tendo 56% das intenções de votos válidos contra a presidenciável da Rede, que ficaria com 44%.