Ibope: Bruno Covas lidera com 32%, seguido por Boulos, 13%, e Russomano, 12%

Na corrida eleitoral para a prefeitura de São Paulo, o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), segue firma na ponta com 32% das intenções de voto. Na sequência, Boulos com 13%, Celso Russomano (Republicanos) com 12% e Márcio França (PSB), conforme pesquisa Ibope desta segunda-feira (9).

Confira a lista dos candidatos:

Bruno Covas (PSDB): 32%

Guilherme Boulos (PSOL): 13%

Celso Russomanno (Republicanos): 12%

Márcio França (PSB): 10%

Jilmar Tatto (PT): 6%

Arthur do Val – Mamãe Falei (Patriota): 5%

Joice Hasselmann (PSL): 2%

Andrea Matarazzo (PSD): 1%

Levy Fidelix (PRTB): 1%

Orlando Silva (PCdoB): 1%

Branco/nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Antônio Carlos (PCO), Marina Helou (Rede) e Vera Lúcia (PSTU) tiveram menos de 1%.

Votos por segmento

A pesquisa também demonstrou que Bruno Covas tem 64% de aprovação em entre os entrevistados com 55 anos ou mais, que representam 40%.

Já o segundo colocado Guilherme Boulos possui mais intenções de votos entre os eleitores mais instruídos, além de pessoas com religiões que não a católica ou evangélica. Com o comparativo é de renda média de maior que cinco salários mínimos, o candidato do PSOL também leva vantagem.

+ Confira 4 dicas para descobrir se o mel é falsificado

+ Bandidos armados assaltam restaurante na zona norte do RJ



O candidato do Republicanos, Celso Russomano, possui vantagem entre aqueles com ensino fundamental. Outro ponto destacado pelo Ibope em relação ao terceiro colocado nas intenções é a oscilação negativa para Russomano em todos os parâmetros utilizados na pesquisa.

Veja também