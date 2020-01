IBM surpreende em lucro líquido e ação sobe mais de 4% no after hours em NY

A IBM registrou lucro líquido de US$ 3,67 bilhões no quarto trimestre de 2019, ou US$ 4,71 em valores ajustados por ação. O resultado superou a expectativa de analistas do FactSet, que previam lucro líquido por ação de US$ 4,69. Já a receita da empresa foi de US$ 21,78 bilhões, alta de 0,09% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A companhia informou, ainda, que projeta um lucro líquido por ação de US$ 10,57 em 2020.

Às 18h50 (de Brasília), a ação da empresa subia 4,45% nas negociações after hours em Nova York.