IBM supera expectativas com lucro e receita, relata demanda por IA e ação sobe no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 17:59 Para compartilhar:

A IBM registrou lucro líquido de US$ 1,83 bilhão no segundo trimestre, um salto de 16% ante igual período do ano passado. O resultado equivale a um ganho de US$ 2,43 por ação em termos ajustados, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 2,18.

A receita da empresa somou US$ 15,8 bilhões entre abril e junho, um avanço de 2% no confronto anual. Neste caso, o mercado esperava US$ 15,6 bilhões.

“Continuamos vendo que os clientes recorrem à IBM em busca de nossa tecnologia e de nossos experiência em IA inteligência artificial empresarial, e nosso portfólio de negócios para IA generativa cresceu para mais de US$ 2 bilhões desde o lançamento do watsonx há um ano”, disse o CEO da companhia, Arvind Krishna.

O grupo também elevou a expectativa para o fluxo de caixa livre este ano, agora em US$ 12 bilhões.

Após a divulgação do balanço, a ação da IBM subia 1,81% no after hours da Bolsa de Nova York, por volta das 17h30 (de Brasília).