IBM pesa e Dow Jones fecha em queda; Nasdaq e S&P têm alta

Por Shreyashi Sanyal e Devik Jain e Sinéad Carew

(Reuters) – O índice acionário dos Estados Unidos Dow Jones fechou o pregão com variação negativa nesta quinta-feira em meio a uma queda expressiva dos papéis da IBM após um balanço trimestral decepcionante da empresa, mas o Nasdaq subiu e o índice S&P 500 atingiu um recorde de alta com a ajuda de ações de alto perfil como Tesla Inc.

O índice de referência S&P registrou sua sétima sessão consecutiva de ganhos, com o índice de consumo discricionário apresentando o maior avanço percentual na sessão, enquanto as ações de energia foram as que mais caíram, conforme os contratos futuros de petróleo recuavam em meio a preocupações com a demanda.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 avançou 0,29%, para 4.550,83 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,62%, para 15.215,50 pontos. O Dow Jones teve variação negativa de 0,02%, para 35.601,96.

Saiba mais