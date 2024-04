IBM está próxima de fechar acordo para aquisição de fornecedor de software em nuvem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/04/2024 - 16:51 Para compartilhar:

Um acordo para a compra da HashiCorp pela IBM pode ser fechado nos próximos dias, segundo fontes familiarizadas com o assunto. Ainda é possível que as negociações não resultem em uma transação. Um acordo provavelmente geraria um prêmio acima do valor em que as ações estão sendo negociadas atualmente. A HashiCorp tinha uma capitalização de mercado de US$ 4,9 bilhões depois que suas ações subiram cerca de 4% neste ano, na tarde de terça-feira.

O software da HashiCorp ajuda as empresas a configurar sua infraestrutura na nuvem. Tem parceria com centenas de empresas de tecnologia, incluindo Cisco, RedHat – de propriedade da IBM – e Datadog, de acordo com seu site.

A IBM está no meio de uma reforma, transformando-se em uma empresa focada nos negócios de nuvem híbrida e inteligência artificial. O CEO da IBM, Arvind Krishna, aprimorou o foco da empresa em áreas como computação quântica e blockchain.

Em junho passado, a IBM fechou um acordo de cerca de US$ 5 bilhões com a empresa de software Apptio, proporcionando-lhe maiores capacidades de automação. No final do ano, vendeu os ativos da Weather Company, incluindo a popular plataforma Weather.com, à empresa de private equity Francisco Partners.

O acordo seria uma fatia relativamente pequena para a IBM, que tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 170 bilhões. Mas isso aconteceria num momento em que as fusões e aquisições no setor tecnológico foram silenciadas. A Salesforce abandonou recentemente suas negociações para adquirir a Informatica, informou o Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.