IBM e Microsoft firmam parceria por IA generativa na nuvem

No fim da semana passada, a IBM e a Microsoft anunciaram uma nova parceria na área de IA generativa. As empresas lançaram um novo serviço fornecido pela IBM dentro da plataforma de nuvem da Microsoft, a Azure.

O novo IBM Consulting Azure OpenAI Service consiste em um serviço totalmente gerenciado pela IBM que permite a programadores e cientistas de dados trabalharem com mais facilidade com grandes modelos de linguagem natural (LLMs). Por meio do serviço, o acesso a plataformas como GPT e Codex é facilitado, e a IBM também fornece alguns casos de uso prontos para determinados segmentos do mercado. A ferramenta é oferecida por meio do Azure Marketplace, espécie de “loja de aplicativos” da nuvem da Microsoft.

O anuncio da semana passada é mais um passo da colaboração entre IBM e Microsoft em IA generativa. No mês de junho as empresas já haviam lançado o IBM Cloud Modernization Stack também no Azure Marketplace.

