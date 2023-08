IBM cria calculadora de emissão de carbono para sua plataforma de cloud

A IBM estreou nesta semana uma calculadora de emissão de carbono para os clientes de sua plataforma de nuvem, informa o NetworkWorld. O serviço permite que os clientes do serviço de cloud da IBM possam medir os níveis de carbono gerados pelo uso da plataforma. A ideia é dar mais informações para empresas que acompanham suas emissões de carbono por questões de sustentabilidade e compliance.

A calculadora é acessada pelo dashboard da IBM Cloud e fornece uma série de gráficos e tabelas para monitorar as emissões, inclusive com detalhamento por serviço, departamento e local. Com isso, os clientes podem identificar tarefas que emitem muito carbono e modificar processos para minimizar as emissões, de acordo com a IBM. Segundo a empresa, a calculadora é particularmente útil para clientes que usam aplicações de Inteligência Artificial, que consomem muito processamento e por consequência tendem a gerar níveis maiores de emissões de carbono.

