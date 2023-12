IBM compra unidades de negócios da alemã AG por US$ 2,32 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 7:18 Para compartilhar:

A IBM afirmou que comprará as divisões de webMethods e StreamSets da empresa alemã de softwares AG por 2,13 bilhões de euros (US$ 2,32 bilhões). A aquisição ocorre no momento em que a gigante americana de tecnologia continua a se concentrar e a investir em tecnologia híbrida em nuvem e em inteligência artificial.

O negócio foi confirmado nesta segunda-feira (18) pelas duas empresas. As duas divisões são parte do negócio de plataforma de integração como um serviço da AG, que une uma variedade de aplicações e dados. A transação deve ser concluída no segundo trimestre do ano que vem.

A companhia alemã está em meio a um plano de transformação de vários anos, após a americana Silver Lake, de private equity, adquirir mais de 93% das ações da AG, em outubro. Em julho, a Silver Lake disse que pretendia retirar as ações da companhia alemã de negociação em bolsa o mais rápido possível. Fonte: Dow Jones Newswires.

