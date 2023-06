IBM compra Apptio e reforça aposta na nuvem

A IBM anunciou nesta semana a compra da Apptio, empresa que fornece soluções para gestão de aplicações on-premise e em ambientes de cloud. A compra foi fechada pelo valor de US$ 4,6 bilhões, que serão recebidos pelo Vista Equity Partners, fundo que controla a Apptio.

Com a aquisição, a IBM reforça sua posição no mercado de nuvem. A Apptio tem em sua carteira mais de 1,5 mil empresas, incluindo mais da metade das 100 empresas mais valiosas do mundo. A companhia tem ferramentas que ajudam os clientes a gerenciar e monitorar o custo de ambientes híbridos, ou seja, com aplicações hospedadas em nuvem e também soluções que rodam em ambientes locais. Os produtos da Apptio possuem integração com os ambientes de cloud mais usados no mercado, como AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud e Salesforce.

O plano da IBM é integrar as soluções da Apptio ao seu portifólio de ferramentas de gestão de TI. A aquisição deve ser concluída no segundo semestre deste ano, segundo a Big Blue.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias