Ibirapuera inaugura árvore mais alta de SP; saiba como vai ser

Estadão Conteúdo 30/11/2024 - 7:16

A edição 2024 da icônica árvore de Natal do Parque do Ibirapuera será inaugurada neste sábado, 30, às 20h30. Segundo a concessionária do parque, Urbia, será a maior árvore que o parque já teve e a primeira a permitir que o público entre na estrutura para ver seu interior iluminado. O parque terá, também, outras atrações natalinas ao longo de dezembro, como castelo feito de gelo e um bosque iluminado com brinquedos para crianças. Algumas das atrações são pagas.

A Urbia afirma que a árvore de Natal do Ibirapuera deste ano terá 57 metros de altura, 330 mil lâmpadas e 40 mil flashes – a título de comparação, a árvore do Parque Villa-Lobos, que foi inaugurada no último sábado, tem 55 metros de altura, com 210 mil pontos de iluminação em LED.

Pelo segundo ano consecutivo, a árvore do Ibirapuera será patrocinada pelo Nubank e, por isso, terá tons roxo e branco. Para comemorar a inauguração, haverá show da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera e de fontes luminosas no lago, além da passagem do Papai Noel. A cerimônia começa às 20h30 neste sábado.

O passeio no interior da árvore será gratuito, por ordem de chegada e funcionará todos os dias, desde a inauguração até 5 de janeiro, das 19h30 às 22h.

Por causa da árvore de Natal, a SPTrans informa que nos fins de semana, das 18h30 às 22h, até 5 de janeiro, 25 linhas de ônibus terão seus itinerários desviados.

Castelo de gelo, bosque iluminado e mais

Além da árvore de Natal, o bosque ao redor do lago do Ibirapuera também ficará iluminado e funcionará como uma “floresta mágica”. Nele, serão colocados parquinhos para crianças de três a 12 anos, além de um túnel de luz, para tirar fotografias.

A partir do domingo seguinte à inauguração da árvore, dia 1.° de dezembro, os visitantes também terão acesso a outras programações de Natal do parque, algumas delas pagas.

Uma das atrações é um castelo feito de gelo cristal, com 8 metros de altura e 13 metros de comprimento, que funcionará entre 12 de dezembro e 12 de janeiro. Será possível caminhar e tirar fotos dentro dele e brincar em um dos seus três escorregadores. Os ingressos custam a partir de R$ 89,90 e crianças até 13 anos não pagam.

Já a Vila de Natal Natura, patrocinada pela empresa de cosméticos, terá atividades interativas, como oficinas de cartões de Natal e jogos, além de um ponto de encontro com o Papai Noel.

O Auditório do Ibirapuera receberá espetáculos de teatro do Quebra-Nozes, entre 6 e 15 de dezembro, com ingressos de R$ 21,18 a R$ 200 – em 8 de dezembro, haverá uma sessão gratuita.

Segundo a Urbia, o tema da festa de Natal este ano será “A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos”, tratando da importância da preservação ambiental. “De forma mágica, os visitantes terão contato com a Mãe Natureza e com o Espírito Natalino, personagens que conduzirão a história que será contada no show da fonte multimídia, no lago”, diz a concessionária.

“A expectativa deste ano é de receber mais de 2,5 milhões de pessoas até o dia 5 de janeiro de 2025, data em que as celebrações se encerram”, afirma a concessionária. No ano passado, somente a estreia do Natal do Parque Ibirapuera atraiu cerca de 147 mil pessoas, conforme a Urbia.

Pessoas neurodivergentes poderão solicitar abafadores de som à equipe do parque para visitar as atrações. Além disso, uma área reservada e coberta ficará à disposição de pessoas com deficiência (PcDs), com atendimento presencial em libras nos finais de semana.

Serviço

Árvore de Natal do Parque do Ibirapuera

Quanto? Gratuito;

Quando? Inauguração no dia 30 de novembro, a partir das 20h30. Entre o dia 1º e dezembro e 5 de janeiro, o funcionamento das luzes é das 19h30 à 0h, todos os dias. O passeio por dentro da árvore só pode ser feito até as 22h, por ordem de chegada;

Onde? No Lago do Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana.

Show de luzes nas fontes do lago do Ibirapuera

Quanto? Gratuito;

Quando? diariamente de 30 de novembro a 5 de janeiro, às 19h30, 20h30 e 21h30;

Onde? No Lago do Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana.

Casa de Natal Natura

Quanto? Gratuito;

Quando? Aos sábados e domingos, de 1º de dezembro a 5 de janeiro, das 14h às 22h. Com presença do Papai Noel das 19h30 às 22h;

Onde? No Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana.

Concertos da Escola de Música do Parque Ibirapuera

Quanto? Gratuito;

Quando? Às sextas, sábados e domingos, até 22 de dezembro, das 18h às 19h30;

Onde? No Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana.

Espetáculo O Quebra-Nozes

Quanto? De R$ 21,18 a R$ 200, com show gratuito no dia 8 de dezembro. Ingressos disponíveis no site Fever;

Quando? Acontecerá de 6 a 15 de dezembro, às 20h de segunda a sexta-feira; às 16h e 20h aos sábados; e às 15h e 19h aos domingos.;

Onde? No Auditório do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana.

Castelo de Gelo

Quanto? a partir de R$ 89,90 (crianças até 13 anos não pagam). Ingressos disponíveis no site Sympla;

Quando? De 12 de dezembro a 12 de janeiro, das 10h às 20h;

Onde? No Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana.