IBGE vê alta de 5,7% na safra de café do Brasil em 2023; previsão supera a da Conab

08/02/2023 - 9:26





SÃO PAULO (Reuters) – A produção brasileira de café foi estimada nesta quarta-feira em 55,3 milhões de sacas de 60 kg, aumento de 5,7% em relação a 2022, de acordo com projeção divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção de café arábica foi projetada em 38,6 milhões de sacas, aumento de 13,7% frente ao ano anterior.

Já a safra de café canéfora (robusta e conilon) foi prevista em 16,8 milhões de sacas, declínio de 8,9% em relação ao ano anterior.





No caso do arábica, o IBGE citou que “não houve maiores problemas climáticos durante o inverno de 2022 e as chuvas foram abundantes, beneficiando as lavouras”.

“Aguarda-se um aumento da produção, havendo, portanto, uma ‘inversão de bienalidade'”, disse o instituto, lembrando que 2022 havia sido de bianualidade positiva para o arábica, mas os cafezais sofreram efeitos da seca e geadas.

O IBGE projeta uma safra de café superior à estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que em janeiro apontou 54,9 milhões de sacas. A estatal havia citado aumento das áreas em produção assim como melhores produtividades em importantes regiões cafeeiras.

(Por Roberto Samora)





