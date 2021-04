IBGE soltará nota hoje explicando como será sucessão na presidência do órgão

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará nesta sexta-feira, 9, uma nota explicando como será a sucessão na presidência do órgão. A atual presidente, Susana Cordeiro Guerra, cumpre nesta sexta seu último dia de trabalho à frente do instituto, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última quarta-feira, 7.

Susana pediu demissão em março, no dia seguinte à aprovação no Congresso Nacional do corte de 96% no orçamento do Censo Demográfico previsto para ir a campo este ano.

Segundo o órgão, do ponto de vista legal, Susana permanece presidente até que tenha sua exoneração publicada no Diário Oficial, o que pode ocorrer até segunda-feira, 12.

Na ausência de um sucessor escolhido pelo Ministério da Economia, a atual diretora executiva do IBGE, Marise Maria Ferreira, poderia assumir a presidência do órgão interinamente.

