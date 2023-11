Ibge: Setor de serviços registra queda de 0,3% em setembro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2023 - 15:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 NOV – O volume do setor de serviços registrou seu segundo recuo consecutivo em setembro, com uma queda de 0,3% na comparação com agosto, de acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os destaques foram para os serviços profissionais e administrativos (-1,1%) , atividade de informação e comunicação (-0,7%) e transportes (-0,2%).

No acumulado do ano, o segmento teve uma melhora de 3,4%, e nos últimos 12 meses o crescimento foi de 4,4%.

Já o grupo de serviços prestados às famílias mostrou um avanço de 3%.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) informou ainda que houve quedas em 15 das 27 unidades da Federação.

O recuo mais importante dos serviços como um todo, que representam perto do 70% do PIB nacional, ficou em São Paulo (-7,3%), e a melhora principal foi em Mato Grosso (20,8%).

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias