IBGE propõe método para divulgar microdados do Censo Agropecuário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 12:24 Para compartilhar:

Rio, 10 – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira, 10, um estudo que pode viabilizar a divulgação de microdados do Censo Agropecuário 2017 por recortes geográficos, sem comprometer o sigilo dos informantes.

A metodologia prevê uma agregação de dados para geração de estatísticas. O microdado considerado deixa de ser referente a um único estabelecimento agropecuário, passando a se referir a um conjunto mínimo de 10 estabelecimentos. A alteração garantiria “a manutenção da semântica espacial inerente à distribuição dos estabelecimentos agropecuários no território brasileiro”.

Segundo o instituto, a metodologia proposta permitiria “a disponibilização de resultados estatísticos do Censo Agropecuário 2017 para qualquer recorte geográfico do país garantindo a manutenção do sigilo dos informantes, assim como das informações prestadas por eles”.

“Os estabelecimentos são agrupados em conjuntos, de no mínimo 10 estabelecimentos, conforme os seus contextos, por exemplo, os que estão em uma mesma Unidade de Conservação tendem a ficar reunidos nos mesmos grupos, da mesma forma ficam agrupados aqueles que se posicionam à beira de uma barragem ou às margens de uma mesma rodovia”, explicou o geógrafo do IBGE Maurício Silva, em nota oficial sobre a publicação Unidades Geográficas de Confidencialidade do Censo Agropecuário 2017.

Outros países, como o Reino Unido, adotam medidas semelhantes, embora com metodologias diferentes, informa o instituto. O objetivo da nova metodologia desenvolvida pelo IBGE “é proporcionar a disponibilização de dados estatísticos em recortes geográficos que são específicos segundo as necessidades de instituições e pesquisadores”, apontou Silva.

O IBGE segue normas internacionais de sigilo da informação estatística. O sigilo estatístico e pessoal da população também é previsto e regulado pela legislação brasileira, o que faz o instituto “omitir determinados dados em suas publicações quando esses trazem risco de revelação dos informantes e de suas informações”.

A nova metodologia proposta para divulgação de microdados com garantia do sigilo estatístico pode ser utilizada em mais pesquisas do IBGE.

“Estudos estão sendo realizados para criação de UGCs (Unidades Geográficas de Confidencialidade) para o Censo Demográfico 2022. Há também a previsão de criação de UGCs para o 12º Censo Agropecuário”, complementou o geógrafo.