IBGE: produção de ovos sobe 5,8% no 2º trimestre

A produção de ovos de galinha totalizou 930,93 milhões de dúzias no segundo trimestre de 2019, um aumento de 2,0% em relação ao primeiro trimestre, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o segundo trimestre de 2018, houve crescimento de 5,8%.