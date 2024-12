IBGE: produção de ovos de galinha tem recorde de 1,2 bilhão de dúzias no 3º tri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2024 - 11:16 Para compartilhar:

Rio, 5 – A produção de ovos de galinha no País somou um recorde de 1,2 bilhão de dúzias no terceiro trimestre de 2024, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta quinta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa uma alta de 10,3% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, houve elevação de 3,0%.

No terceiro trimestre, a produção adicional de 111,94 milhões de dúzias de ovos em relação ao mesmo período do ano anterior foi consequência de aumentos em 22 das 26 Unidades da Federação com granjas enquadradas no universo da pesquisa.

Os acréscimos mais significativos ocorreram em Minas Gerais (+21,38 milhões de dúzias), São Paulo (+20,85 milhões de dúzias), Pernambuco (+18,99 milhões de dúzias) e Espírito Santo (+11,65 milhões de dúzias).

Mais da metade das granjas, 1.105 delas, ou 54,2%, produziram ovos para o consumo. Esses estabelecimentos responderam por 82,3% do total de ovos produzidos, enquanto 935 granjas (45,8%) produziram ovos para incubação, respondendo por 17,7% do total de ovos produzidos.

O Estado de São Paulo manteve a liderança na produção de ovos, com 26,1% de participação nacional, seguido por Minas Gerais (9,9%), Paraná (9,8%) e Espírito Santo (8,0%).