IBGE mostra que 24 das 27 Unidades da Federação tiveram alta no PIB em 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) teve crescimento em 24 das 27 unidades da federação no ano de 2022. Os maiores avanços foram registrados em Roraima (11,3%), Mato Grosso (10,4%), Piauí (6,2%) e Tocantins (6,0%). Os dados são das Contas Regionais divulgadas nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na média nacional, o PIB avançou 3,0% em 2022. Houve recuos apenas no Rio Grande do Sul (-2,6%), Espírito Santo (-1,7%) e Pará (-0,7%).

Em São Paulo, a atividade econômica cresceu 3,4% em 2022. O Estado concentrou uma fatia de 31,1% do PIB nacional.

No Rio de Janeiro, o PIB cresceu 4,7% em 2022, respondendo por 11,4% de todo o PIB brasileiro. Minas Gerais, com avanço de 3,0% na economia regional em 2022, respondeu por 9,0% do PIB nacional.

Os demais Estados com as maiores fatias no PIB brasileiro em 2022 foram Paraná (6,1% de participação no total nacional), Rio Grande do Sul (5,9% de participação), Santa Catarina (4,6%), Bahia (4,0%) Distrito Federal (3,3%) e Goiás (3,2%). As menores fatias no PIB entre as unidades da federação foram as de Roraima (0,2%), Amapá (0,2%) e Acre (0,2%).

“O aumento do PIB pelo segundo ano consecutivo representa a recuperação da economia brasileira, iniciada em 2021, após a queda observada em 2020, motivada sobretudo pelos efeitos da pandemia covid-19”, disse Alessandra Poça, gerente de Contas Regionais do IBGE, em nota oficial.

O IBGE informou que as séries de todo o Sistema de Contas estão em revisão e passarão a adotar 2021 como novo ano-base. Enquanto a revisão está em andamento, as estimativas divulgadas ainda seguirão o ano-base de 2010.

“Quando a nova série com o ano-base 2021 for divulgada, os resultados do Sistema de Contas Regionais serão reapresentados, de forma definitiva, integrados, também, à nova série do Sistema de Contas Nacionais”, disse Poça, em nota oficial. “Esclarecemos ainda que para esta divulgação, alguns procedimentos foram adotados como o nível de agregação de atividades econômicas e a não inclusão das tabelas do PIB pela ótica da renda”, explicou.

O PIB per capita do Brasil foi R$ 49.638,29 em 2022. O Distrito Federal manteve-se com o maior valor, R$ 116.713,39. O Rio de Janeiro ocupou a segunda posição, com R$ 71.849,66, seguido por São Paulo, com R$ 70.470,53.

PIB nas Grandes Regiões

A atividade econômica cresceu em volume em todas as cinco Grandes Regiões brasileiras em 2022. A Região Sul teve ligeira alta de 0,1%; Centro-Oeste cresceu 5,9%; Nordeste, 3,6%; Sudeste, 3,4%; e Norte, 2,0%.

Em termos de participação no PIB, na passagem de 2021 para 2022 houve aumento de 1,0 ponto porcentual na Região Sudeste, e de 0,3 ponto porcentual na Região Centro-Oeste, mas redução nas Regiões Sul (-0,7 p.p.), e Norte (- 0,6 p.p.). Já a Região Nordeste manteve sua participação.