IBGE lança novo atlas e coloca Brasil no centro do mapa-múndi; veja

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta semana uma nova edição do Atlas Geográfico Escolar que contém mapas-múndi nos quais o Brasil aparece no centro do mundo.

O mapa-múndi tem a marcação dos países que compõem o G20 e dos que possuem representação diplomática brasileira, além de algumas informações básicas sobre o Brasil, como população e área, entre outros dados.

Segundo o IBGE, a produção do mapa ocorre em consonância com o momento em que o Brasil está presidindo o G20 e “é uma oportunidade de mostrar uma forma singular do país ser visto em relação a esse grupo de países e ao restante do mundo”.

“O novo IBGE mostra o Brasil no centro do mundo”, escreveu no X o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, que entregou pessoalmente o novo mapa ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ao Senador Randolfe Rodrigues, ao Secretário de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ao ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Segundo ele, os mapas também deveriam ter uso obrigatório em edifícios públicos, assim como a bandeira, por “representar a própria face de uma nação”. “Como um símbolo da imagem de um país, cabe ao IBGE apresentar às autoridades que representam o Brasil esse novo mapa”, disse o economista petista.

Haverá versões impressas – que poderão ser adquiridas na loja virtual do IBGE, e também digital, disponível no site do instituto.

Haverá versões impressas – que poderão ser adquiridas na loja virtual do IBGE, e também digital, disponível no site do instituto.

O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, elogiou neste sábado o novo mapa. “O país de Pixinguinha, Clementina, Pelé, Garrincha, Mário de Andrade, Luiz Gama, Aleijadinho, Dona Ivone Lara, Villa Lobos, Leolinda Daltro, Glauber Rocha, Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, Celso Furtado, Mano Brown, Ze Celso, Lélia Gonzalez, Nei Lopes e tantas outras pessoas que lista nenhuma é capaz de resumir, não tem o direito de se apequenar”, postou no X.

O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, elogiou neste sábado o novo mapa. "O país de Pixinguinha, Clementina, Pelé, Garrincha, Mário de Andrade, Luiz Gama, Aleijadinho, Dona Ivone Lara, Villa Lobos, Leolinda Daltro, Glauber Rocha, Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, Celso Furtado, Mano Brown, Ze Celso, Lélia Gonzalez, Nei Lopes e tantas outras pessoas que lista nenhuma é capaz de resumir, não tem o direito de se apequenar", postou no X.