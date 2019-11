IBGE: DF manteve maior PIB per capita no País em 2017, seguido por SP

O maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita no País em 2017 foi o do Distrito Federal, que alcançou R$ 80.502, cerca de 2,5 vezes maior que o PIB per capita brasileiro, que ficou em R$ 31.702. Os dados são das Contas Regionais, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segundo maior PIB per capita é o de São Paulo (R$ 47.008,77), seguido pelo do Rio de Janeiro (R$ 40.155,76). No extremo oposto, os resultados mais baixos para o PIB per capita foram do Maranhão (R$ 12.788,75), Piauí (R$ 14.089,78), Paraíba (R$ 15.497,67) e Alagoas (R$ 15.653,51), todos concentrados na região Nordeste.