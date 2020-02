Iberdrola tem lucro maior do que o esperado em 2019, mas receita decepciona

A Iberdrola divulgou hoje que teve lucro líquido de 3,41 bilhões de euros (US$ 3,7 bilhões) em 2019, 13,3% maior do que o ganho de 3,01 bilhões de euros do ano anterior. A receita anual da companhia elétrica espanhola cresceu quase 4%, a 36,44 bilhões de euros.

Analistas consultados pela FactSet previam lucro anual menor, de 3,35 bilhões de euros, mas receita um pouco maior, de 37,4 bilhões de euros.

Já o Ebitda da Iberdrola somou 10,1 bilhões de euros no ano passado, ante 9,35 bilhões de euros em 2018.

Por volta das 5h55 (de Brasília), a ação da Iberdrola se mantinha praticamente estável na Bolsa de Madri. Com informações da Dow Jones Newswires.