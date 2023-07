Iberdrola amplia lucro, receita e Ebitda no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 7:45 Compartilhe

A Iberdrola teve lucro líquido de 2,52 bilhões de euros no primeiro semestre de 2023, maior do que o ganho de 2,08 bilhões de euros apurado no mesmo período do ano passado, à medida que a receita maior ajudou a compensar um aumento nos custos operacionais. A receita semestral da companhia elétrica espanhola somou 26,26 bilhões de euros, ante 24,43 bilhões de euros nos primeiros seis meses de 2022. Na mesma comparação, o Ebitda avançou 17%, a 7,56 bilhões de euros, graças ao forte desempenho das operações na Europa, detalhou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

