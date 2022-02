Iberdrola amplia lucro, receita e Ebitda em 2021; em Madri, ação sobe 2%

A Iberdrola informou nesta quarta-feira (23) que teve lucro líquido de 3,88 bilhões de euros em 2021, um pouco maior do que o ganho de 3,61 bilhões de euros apurado no ano anterior. A receita anual da companhia elétrica espanhola subiu 18%, a 39,11 bilhões de euros. O Ebitda da Iberdrola, por sua vez, somou 12,01 bilhões de euros no ano passado, ante 10,04 bilhões de euros em 2020. Por volta das 5h20 (de Brasília), a ação da Iberdrola operava em alta de 2% na Bolsa de Madri. Com informações da Dow Jones Newswires.

Saiba mais