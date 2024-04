Iberdrola amplia lucro, mas cai em receita no primeiro trimestre de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A Iberdrola registrou lucro líquido de 2,76 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2024, maior do que o ganho de 1,4 bilhão de euros de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 24. Segundo a empresa, o avanço do lucro foi ajudado pela venda de ativos no México.

A receita da companhia elétrica espanhola, por outro lado, foi de 12,68 bilhões de euros, 18% abaixo dos 15,46 bilhões de euros registrados em igual período de 2023 e aquém do esperado por analista da FactSet, de 13,84 bilhões de euros.

Já o Ebitda da Iberdrola avançou a 5,86 bilhões de euros, ante 4,07 bilhões de euros registrados no primeiro trimestre do ano passado. *Com informações da Dow Jones Newswires.