Iberdrola amplia lucro em 50% entre janeiro e setembro

A Iberdrola registrou lucro líquido de 5,47 bilhões de euros entre janeiro e setembro de 2024, valor 50% maior do que o ganho de igual período do ano passado, graças em boa parte a um aumento de 12% nos investimentos brutos, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23. O forte desempenho da companhia elétrica espanhola nos EUA e no Reino Unido impulsionou os resultados no período, destacou a Iberdrola, que também opera no Brasil. A receita, por outro lado, teve queda de 11% na mesma comparação, a 33,12 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.