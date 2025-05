IBC-Br total sobe 0,8% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, afirma BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,80% em março, na comparação com fevereiro e na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira, 19. O resultado foi colado ao teto da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,81%. A mediana era de 0,30%, e o piso, de queda de 0,60%.

O BC revisou os resultados do índice em fevereiro (0,43% para 0,52%), janeiro (0,92% para 1,01%) e dezembro (-0,63% para -0,53%). Mudanças na série com ajuste sazonal são comuns, normalmente refletindo a adição de um novo mês à série.

O IBC-Br ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor sobre a atividade, avançou 0,73% em março, após queda de 0,04% em fevereiro. O indicador da agropecuária aumentou 1,05%, após uma elevação de 3,44% no mês anterior, informou o Banco Central.

Nas outras aberturas, o índice de serviços aumentou 0,30%, depois de ter crescido 0,21% no mês anterior; o da indústria cresceu 2,15%, após baixa de 0,42% um mês antes; e o de impostos – equivalente, em linhas gerais, à rubrica de “impostos líquidos sobre produtos” do Produto Interno Bruto (PIB) – cresceu 0,17%, depois ter recuado 0,54% em fevereiro.

Interanual

Na comparação com março de 2024, o IBC-Br total cresceu 3,49% na série sem ajuste sazonal – acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 2,70%. As estimativas do mercado iam de 0,70% a 4,40%. Em fevereiro, o indicador havia avançado 4,07%.

O índice ex-agropecuária subiu 1,77% na comparação interanual, após alta de 2,95% no mês anterior. O da agropecuária avançou 19,84%, depois de ter crescido 17,66% em fevereiro. O indicador de serviços cresceu 1,54%, após alta de 3,11%, e o da indústria avançou 3,17%, depois de ter subido 1,85%. O índice de impostos aumentou 0,58%, após alta de 4,15% no mês anterior.