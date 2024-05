IBC-Br sobe 1,68% em 12 meses até março e 1,08% no 1º trimestre ante 4º tri de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 10:18 Para compartilhar:

A economia brasileira avançou 1,68% em 12 meses terminados em março, conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br). Além do resultado acumulado positivo em 12 meses, o IBC-Br também avançou no trimestre encerrado em março.

Na série com ajuste sazonal, a alta foi de 1,08% ante os três meses anteriores (outubro a dezembro). Na comparação com o mesmo período de 2023, a elevação no trimestre foi de 1,04% na série sem ajustes sazonais, informou o BC.

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Atualmente, o BC prevê crescimento de 1,9% para o PIB deste ano, enquanto o governo projeta avanço de 2,2%.

Março

Em março, de acordo com o BC, o IBC-Br retraiu 0,34%, na série livre de efeitos sazonais. Em fevereiro, a alta havia sido também de 0,34%, de acordo com dado revisado nesta quarta-feira, 15.

De fevereiro para março, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 148,47 pontos para 147,96 pontos na série dessazonalizada. O resultado é o pior desde dezembro do ano passado, quando pontuou 147,22.

Já na comparação entre os meses de março de 2024 e de 2023, houve retração de 2,18% na série sem ajustes sazonais. Esta série registrou 154,92 pontos no terceiro mês do ano, o segundo melhor desempenho para meses de março da série histórica do BC iniciada em 2003, só atrás dos 158,38 pontos do ano passado.