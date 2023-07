IBC-Br cai 2,00% em maio ante abril, com ajuste, afirma BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 10:18 Compartilhe

A economia brasileira apresentou forte contração em maio, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador caiu 2,00% no quinto mês do ano, na série livre de efeitos sazonais. Em abril, o avanço havia sido de 0,81% (dado atualizado hoje).

De abril para maio, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 148,56 pontos para 145,59 pontos na série dessazonalizada. O resultado é o menor desde janeiro deste ano, quando pontuou 143,50.

O dado do IBC-Br ficou inclusive abaixo do piso das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que iam de queda de 1,20% a alta de 1,0%. A mediana era negativa em 0,10%.

Já na comparação entre os meses de maio de 2023 e de 2022, houve crescimento de 2,15% na série sem ajustes sazonais. Esta série registrou 145,99 pontos no quinto mês do ano, o melhor desempenho para o mês desde 2014 (147,14 pontos).

O indicador de maio ante o mesmo mês de 2022 ficou bem abaixo da mediana de 4,00% da pesquisa do Projeções Broadcast. As expectativas coletadas no levantamento variavam de alta de 1,80% a avanço de 5,80%.

No fim de maio, o Ministério da Fazenda aumentou sua projeção oficial para o PIB deste ano, de 1,61% para 1,91%. Mas o secretário de Política Econômica (SPE) da Fazenda, Guilherme Mello, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o resultado pode ficar mais perto de 2,5%. No Banco Central, a estimativa atual é de 2,0%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho.

Acumulado do ano

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 3,61% em 2023 até maio, informou nesta segunda-feira, 17, a autoridade monetária. O porcentual diz respeito à série sem ajustes sazonais. Pela mesma série, o IBC-Br apresentou alta de 3,43% nos 12 meses encerrados em maio.

O indicador subiu 3,83% no acumulado do trimestre de março até maio de 2023 ante o mesmo período do ano passado, na série sem ajuste.

O BC informou ainda que o IBC-Br registrou avanço de 1,63% no acumulado do trimestre de março até maio na comparação com os três meses anteriores (dezembro a fevereiro), pela série ajustada sazonalmente.

Revisão de abril

O Banco Central revisou hoje dados de seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) na margem, na série com ajuste. O IBC-Br de abril passou de +0,56% para +0,81%. Já o indicador de março foi de -0,14% para -0,27%, enquanto o índice de fevereiro passou de +2,64% para +2,98%.

O resultado de janeiro foi revisado de +0,68% para +0,23%. No caso de dezembro de 2022, o índice foi de +0,79% para +0,77%. O dado de novembro passou de -1,26% para -1,33%.

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

