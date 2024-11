Ibaneis Rocha confirma a criação de divisão antiterrorismo no DF

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 8:46 Para compartilhar:

O Governo do Distrito Federal terá agora uma divisão antiterrorismo. O fato ocorre após as explosões ocorridas na quarta-feira, 13, realizadas por Francisco Wanderley Luiz, que morreu no local ao ser atingido pelos próprios artefatos que possuia.

O anúncio da chamada Dicac (Divisão de Combate a Atentados Criminosos e Antiterrorismo) ocorreu por meio de Ibaneis Rocha, governador do DF, em suas redes sociais.

É “uma resposta necessária e imediata ao episódio recente em nossa cidade, e para reforçar a segurança de todo o DF.” E completa: “a capital do Brasil é símbolo de união e respeito, e não permitiremos que atos de violência ameacem a paz e a tranquilidade da nossa população.”

Segundo Ibaneis, a Dicac será formada por dois delegados e 23 policiais, que estarão preparados para atuar de forma preventiva e estratégica.

“Essa nova medida é mais um passo para evitar futuros riscos e preservar a segurança pública. Somos a segunda capital mais segura do Brasil, com uma das forças policiais mais bem preparadas, e seguimos com muito trabalho e determinação para fazer ainda mais pelo bem-estar e segurança de todos.”