IAQ: Ja’Marr Chase e ataque dos Bengals facilitam a vida de Joe Burrow Ataque dos Bengals teve enorme impulso no gráfico de Índice de Auxílio ao Quarterback após excelente atuação na semana 7

Você já deve estar cansado de ouvir falar no nome de Ja’Marr Chase nesta semana. Mas falaremos do impressionante wide receiver em mais um texto. O calouro Chase foi eleito jogador da semana na AFC pela NFL e também quebrou recordes no último domingo, após monstruosa partida frente ao Baltimore Ravens. Agora, o WR impulsiona Joe Burrow para o topo dos QBs ajudados, sobretudo em jardas após a recepção conquistadas pelos recebedores, no gráfico do Índice de Auxílio ao Quarterback.

IAQ – Índice de Auxílio ao QB – Week 7 O quanto seu QB está sendo ajudado pelos seus recebedores até agora em 2021? Mais pra direita = mais os recebedores conseguem jardas depois da recepção. Mais pra cima = mais confiáveis os recebedores são com relação a drops. RT = lindo! pic.twitter.com/tYftbKlQRm — Rafael Kutter (@TrickPlayBrasil) October 28, 2021

Chase auxiliou Joe Burrow a aparecer bem colocado no gráfico com um longo TD de 82 jardas, após receber passe curto no meio do campo, quebrar tackles e correr até a endzone. Quem também deu uma (ou várias) mãozinha para o quarterback do Cincinnati foi o tight end CJ Uzomah. O jogador teve 13.7 jardas após a recepção, incluindo um longo TD de 55 jardas, que ele percorreu, cerca, de 25 jardas até anotar o touchdown.

O que é o IAQ

Através de estatísticas de passes dropados (que são possíveis de recepção, mas o recebedor deixa cair), tentativas de passe e jardas conquistadas após a recepção – todas coletadas no site norte-americano Pro Football Reference -, o brasileiro Rafael Kutter tenta entenderu como os atletas no entorno de um quarterback o estão auxiliando a obter um bom desempenho na NFL.

Ou seja, para cada lançamento possível de ser recebido, foi avaliado se o recebedor deixou a bola cair e quantas jardas ele percorreu após ter a bola em sua mão, contribuindo, assim, para aumentar estatísticas do quarterback e auxiliar nas vitórias.

Claro que há outros dados não contemplados na estatística, como jardas distantes do marcador ao percorrer uma rota – aumentando assim a janela de lançamento do quarterback – ou análises mais subjetivas, como leitura de um recebedor para determinada cobertura. Mas o gráfico tende a dar uma ideia de quais quarterbacks estão melhores assistidos por seu time ofensivo na NFL.

