Iain Glen, o Jorah Mormont de ‘Game of Thrones’, é atração confirmada na CCXP19

O ator escocês Iain Glen, conhecido por interpretar o personagem Jorah Mormont em Game of Thrones, participará da CCXP19, informou a organização do evento nesta segunda-feira, 22. Glen estará no evento nos dias 5 e 6 de dezembro, em sessões de fotos e autógrafos.

A agenda completa do ator no evento ainda não foi divulgada. Iain trabalha atualmente na série Titãs, que será exibida pela Netflix, onde interpreta uma versão mais velha de Bruce Wayne, o Batman. Além de Game of Thrones, Glen participou de produções como Resident Evil, Doctor Who e Downtown Abbey.

A Comic Con Experience (CCXP) é um evento que reúne artistas, fãs e os principais nomes da cultura pop no mundo. Com estandes das indústrias de videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV, o evento é o maior festival geeks do mundo.

A edição deste ano, que acontece entre 5 e 8 de dezembro, em São Paulo, já está com ingressos à venda. No momento, valem os preços do segundo lote. São quatro tipos de ingressos: Convencional, Epic Experience, Full e Unlock.